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İzmir'den acı haber: Fatih Ağar isimli yurttaşın cansız bedeni çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan Fatih Ağar isimli 49 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetmiş şekilde çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 09:50


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