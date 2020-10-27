Jandarmadan köylülere biber gazı!

27 Ekim 2020 Salı, 15:51

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent köyünde maden ocağı için yapılacak sondaj çalışmasını engellemek isteyen 2'si kadın 10 köylü gözaltına alındı. Jandarmanın köylülere biber gazı ile müdahale etmesi nedeniyle çok sayıda köylü gazdan etkilendi, bir kadın da baygınlık geçirdi.

Ünye'nin Yeşilkent, Üçpınar ve Çiğdem köylerinde bir şirket, maden ocağı için sondaj çalışması yapmak amacıyla bu sabah saatlerinde jandarma eşliğinde bölgeye geldi.

Köylüler ise daha önce iki kez engelleyerek gönderdikleri şirket görevlilerine bir kez daha tepki göstermek isteyince jandarma yolu kapattı. Köylülerin, yolun kapatılması nedeniyle fındık bahçelerinden arasından geçerek çalışmaların yapıldığı alana gelmesi üzerine ile jandarma tartışma yaşandı. Kalkanlarla bariyer kuran jandarma, köylülere biber gazı ile müdahale etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gazdan etkilenen bir kadın baygınlık geçirirken bölgeye ambulans sevk edildi. Müdahale sonucu gözaltına alınan 2'si kadın 10 köylü serbert bırakıldı. Gazdan etkilenen köylülerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir köylü, maden şirketinin, köylülerin tepkisine rağmen çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini, jandarmanın ise köye giriş çıkış yollarının hala kapalı tuttuğunu belirtti.

Ne OLMUŞTU?

Çiğdem, Üçpınar ve Yeşilkent köylerinde daha önce 2 kez jandarma eşliğinde gelen maden ocağı sondajı yapmak isteyen şirket yetkilileri, köylülerin tepkisi sonucu buradan çıkarılmıştı. Köylüler, CİMER'e yaptıkları şikayette ise şirketin 'sondaj çalışmaları' için izni olmadığını belirtmişlerdi. Geçtiğimiz hafta ANKA'ya konuşan köylüler, bölgedeki çalışmaların 'altın madeni' çalışması olduğunu ileri sürmüşlerdi.