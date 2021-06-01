Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı

01 Haziran 2021 Salı, 10:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının 4’üncü oturumu İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, burada yaptığı konuşmada; Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun Altıyol'da yapımı devam eden çalışmalarla ilgili sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Son 25 yılda mağdur edilmiş Kadıköy’ün belediye başkanı olarak İSKİ Genel Kurulu'nda özellikle konuşmak istediğini belirten Odabaşı, şunları söyledi:

“Tevfik Göksu tecrübeli bir siyasetçi, geçen gün sosyal medya hesabından atmış olduğu bir tweette Boğa Meydanı yani Altıyol’un inşa halinde bir fotoğrafını paylaştı, Büyükşehir’in yavaş çalıştığı iddiasıyla. Sayın Göksu ve değerli arkadaşlar, 1994’ten beri, Sayın Ekrem İmamoğlu göreve gelinceye kadar o Boğa Meydanı dediğiniz yere, Altıyol'a bir metre bile taş döşemediğinizi biliyor musunuz? Şimdi yolları yenileyen, altyapıyı yapan İBB’yi karalıyorsunuz. İzansızlık burada işte Allah'tan korkun.”

"OY VERMİYOR’ DİYE BİR METRE YAĞMUR SUYU KANALI YAPMAYAN BİR ZİHNİYETTİR AKP"

Kadıköy Boğa Meydanı'nın 21. yüzyılda yağmurla bile baş edemeyecek kadar kötü hale gelmesinin sebebinin AKP olduğunu söyleyen Odabaşı, “Kadıköy’e sırf kendilerine oy vermiyor, iktidarlarına su taşımıyor diye bir metre kadar yağmur suyu kanalı yapmayan bir zihniyettir, bu zihniyet AKP’dir” dedi.

"Son 10 yılda İSKİ Kadıköy’e ne yaptı diye bir liste istedim, hazırlamaları 3 dakika sürdü" diyen Odabaşı, “İSKİ tarafından 2019 yılından geriye dönük 10 yıl boyunca Kadıköy’e yağmur suyu kanalı yapılmamış. 12 bin 750 metre atık su, bin 497 metre dere ıslahı yapılmış Kadıköy’e İSKİ tarafından. Yapılan sadece bu. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah’tan korkun” dedi.

Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ile ilgili de görüşlerini açıklayan Odabaşı, “Kimse çökmesin diye Kadıköy Yat Limanı'na talibiz. Kadıköylüler adına burası bizimdir biz istiyoruz” diye konuştu.