Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya

19 Eylül 2020 Cumartesi, 16:51

Pandemi nedeniyle evde eğitim görmesi gereken ama bilgisayarı olmayan çocuklara yardım edebilmek amacıyla 8 Eylül’de başlatılan kampanyada, kullanılabilir durumda olan bilgisayarlar bağışlamak isteyen vatandaşlardan alınıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Yüzlerce kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi’ni arayabilir.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da kampanya ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

Eğitimde fırsat eşitliği için Kadıköy olarak öncülüğünü yaptığımız dayanışmanın giderek yayıldığını görmek umut verici.

İhtiyacı olan öğrencilerimize bilgisayar temin etmek için başlattığımız kampanyamız büyüyerek sürüyor.

Siz de destek olmak istersenizAşağıyı işaret etmek

Telefon 444 55 22