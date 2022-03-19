Kadıköy'de hareketli gece: Pikap alev alev yandı
Kadıköy'de park halindeki pikap alev alev aldı. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki 34 EE 5648 plakalı pikap aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay sırasında sokak üzerindeki bir restoranda yemek yiyen Berat Hastürk yangınla ilgili, "Biz içeride çiğ köfte yiyorduk. Birden dumanlar çıkmaya başlayıp, alev aldı. İtfaiyeyi aradık ondan sonra. Binadan birisi yangın söndürücüyle müdahale etti ama fayda etmedi. İtfaiyeyi beklemek zorunda kaldık. Bayağı alevli yandı" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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