Kadın cinayetlerine karşı sokağa çıkan kadınlara polis müdahalesi

21 Temmuz 2020 Salı, 19:07

Muğla’da öğrenci olan Pınar Gültekin'in katledilmesi sonrası tüm Türkiye’de kadına şiddeti protesto etmek için sokağa çıktı. İzmir’de ise Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen kadınların önü polislerce kesildi. Yürümekte ısrar eden kadınlara polis müdahale etti. Müdahale esnasında kadınlar polisler tarafından yerlerde sürüklendi ve darp edildi. Darp edilen yaklaşık 15 kadın gözaltına alındı. Kadınlar gözaltı sırasında sık sık, “Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganları attı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'dan bu yana kayıptı. Gültekin'in cansız bedeni, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili olarak Cemal Metin Avcı isimli erkek gözaltına alınmıştı. Zanlının jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.