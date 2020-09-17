Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
Sosyal medya bir doktorun isyanını konuşuyor. Çocuk uzman hekimi olduğunu açıklayan bir doktor, acilde hasta yakını annenin kendisi ve sağlık çalışanlarına hakaretler ederek “Devletin doktoruna güvenmem” sözlerini sarf etmesi üzerine isyanını paylaştığı video ile duyurdu.
Kendisinin çocuk uzmanı olduğunu belirten ve bir hasta yakını ile yaşadığı olayı anlatan kadın doktorun isyanı sosyal medyada gündem oldu.
Acilde baktığı bir çocuğun annesi tarafından hakarete maruz kaldıklarını belirten doktor, "Ben ve diğer hekim arkadaşlarım işitmediğimiz hakaret, tehdit ve küfür kalmadı. Ama söylediği bir şey var, dedi ki; 'Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim? Allah kahretsin.' Yani devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte o doktorun açıklamaları:
"Çocuk uzman hekimiyim, pandemi döneminde acilde aktif hasta bakan bir hekimim. Dün gece acilde bir hasta yakını vardı. Bir anne… Çocuğunun tahlilleri yapılıp tanısı kolayca konduktan sonra tedaviye almak istedim. Tedavi alanını da kendisine yazıp verdi. Sonra anne içeri girerken de sağlık personellerine oldukça öfkeliydi. Bunun için kimseye gideceği yeri sormadı sanırım. Yanlış yere gidip geri döndüğünde de ortalığı birbirine kattı. Tabii ki en başta ben, doktoru olan ben ve diğer hekim arkadaşlarım işitmediğimiz hakaret, tehdit ve küfür kalmadı.
Ama söylediği bir şey var, dedi ki; “Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim? Allah kahretsin.” Yani devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz. Biz zaman zaman bazı şeylerden yakınıyoruz doğru ama hiçbir şey bizi hasta ve hasta yakınlarının zorbalığı kadar demotive etmiyor ve üzmüyor da. Ben bunun aksini söyleyen bir tane hekim arkadaşımı görmedim, duymadım. Tabii ki yasal olarak gereken her şeyi ben de yaptım. Ama bu benim yanımdaki hekim arkadaşımı yalnız bırakıp 2-3 saatimi adliye de geçirmeme sebep oldu. Nereden baksak herkese zarar. Ben dayanmakta güçlük çekiyorum, tüm arkadaşlarımın da bu durumda olduğunu biliyorum. Bu düşmanlığın, bu saygısız özgüvenin nereden geldiğini anlamak mümkün değil. Diyeceğim başka bir şey yok."
Video Haberler
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması
- TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!