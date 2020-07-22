‘Kadınlar erkekleri tahrik ediyor’ dedi, Yeşim Salkım'dan çok sert tepki!

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:30

Evli bir erkekle birlikte olduğunu her yerde gururla anlatan Murat Övüç, bir internet sitesine verdiği röportajla özellikle tüm kadınların nefretini kazandı. Hele ki Pınar Gültekin adlı genç kızın öldürülmesinin ardından “Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi, tutun abi dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda” gibi talihsiz açıklamalar yapan Övüç Twitter’da da #pisliksinmuratovuc hashtag’i ile Trend Topic (TT) oldu.

Konuşmasını “Kadınlar adamlara saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar… E tabii erkekler de… Tabii ki şiddete karşıyım ama herkes çizgisini bilmeli” gibi son derece şiddet yanlısı sözlerle sürdüren Övüç’e bir tepki de Yeşim Salkım’dan geldi. “Bak Murat Övüç, cinsel yo¨nelimin beni hic¸ ilgilendirmez amaa egˆer haddini as¸ıp da bize kadınlıgˆı o¨gˆretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda oldugˆunu zannettigˆin kadınlar da kurtaramaz” diyen Salkım sinirini şu cümlelerle dile getirdi:

“Sen ve senin gibiler bu u¨lke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız kadın erkegˆin bir adım gerisindedir gibi kullandıgˆın basiretsiz ve c¸irkin so¨zlerin yu¨zu¨nden ve sen ce senin gibi malesef toplumu yanlıs¸ yo¨nlendirenler yu¨zu¨nden bugu¨n bir genc¸ bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu haddinizi bilin ettigˆiniz ku¨fu¨rlere ve agˆzınızdan c¸ıkan so¨zlere dikkat edin bence c¸u¨nku¨ hic¸ bir bilinc¸li toplum sizi kıymetli bir yere koymaz iki kızım var ve senin haddine degˆil bizim nasıl yu¨ru¨yecegˆimiz sana bir psikolog tavsiyesi @muratovucofficiall bu arada sayfamı bu video ile kirlettiğim için tüm aklı başında değerli takipçilerimden özür dilerim itinayla kaldıracağım zamanı gelince.”