Kağıthane'de faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
Kağıthane’de yokuş aşağıya kayan hafif ticari araç, kayarak binaya çarptı. Faciadan dönülen olayda evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kağıthane Papatya Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehdi Milas’ın kullandığı hafif ticari araç direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle yokuş aşağıya kayarak evin duvarına çarptı.
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