Kağıthane'de faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı

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Kağıthane’de yokuş aşağıya kayan hafif ticari araç, kayarak binaya çarptı. Faciadan dönülen olayda evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 15:19

Kaza, Kağıthane Papatya Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehdi Milas’ın kullandığı hafif ticari araç direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle yokuş aşağıya kayarak evin duvarına çarptı. 

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