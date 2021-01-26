Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
Kahramanmaraş'ta yük treni ile bir tırın hemzemin geçitte çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı tır, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte E 6803 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.
Yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.
Öte yandan, Elazığ-Adana seferini yapan trenin tırla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, tırın yük treniyle hemzemin geçide aynı anda girmesi ve çarpışması, tırın sürüklenmesi ile yüksek gerilim hattındaki patlama yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
Video Haberler
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı