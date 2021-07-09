Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Silivri'de kapalı kasa kamyonun arkasındaki basamağa binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi, o anlar kameraya yansıdı.
D-100 Karayolu Silivri istikametinde ilerleyen kapalı kasa kamyonun arkasında bulunan basamağa binerek yolculuk yapan şahıs pes dedirtti. Tehlikeli bir şekilde kilometrelerce yolculuk yapan şahıs hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kamyonun arkasındaki şahsı gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kamyon sürücüsünü kornalarla uyarmak için uğraştı. Bir süre sonra kamyon gözden kaybolurken, yaşanan o korku dolu yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Video Haberler
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu