Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu.
Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler
- Ortaköy'de yol yurttaşları böyle yuttu
- Çığlıklar yükseldi... Yılan paniği kamerada
- İstanbul'da tartışma kanlı bitti!
- Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar
- Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı