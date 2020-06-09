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Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2020 Salı, 12:45

Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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