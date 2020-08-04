Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi

04 Ağustos 2020 Salı, 16:55

Ukrayna’da ünlü sunucu Anastasia Lugova, cuma günü 7 yaşındaki oğluyla beraber Mariupol’den başkent Kiev’e yaptığı tren yolculuğu sırasında yarı çıplak bir kişinin saldırısına uğradı. Sosyal medyada kendisine yapılan tecavüz girişimini anlatan Lugova, "Oğlumla yolculuk yaparken, bizim bulunduğumuz bölmeye yarı çıplak bir adam girdi. Yatağa yatırdı, boğazımdan tuttu ve vurmaya başladı. Çığlıklarıma oğlum uyandı. Oğlum ‘Anneme vurma’ diye bağırmaya başladı. Ondan sonra oğluma vurmaya kalkınca elini tuttum ne istersen yaparım yeter ki ona vurma dedim” şeklinde konuştu. Ünlü sunucu açıklamalarının devamında, "Sakinleşen saldırgan bana tacizde bulunmaya başladı. Kendimizi dışarı zor attık ve diğer vagondaki insanların kapısını çaldık. Ancak hayret edici şekilde kimse tepki göstermedi. Vagon yöneticisinin odasına sığınarak kurtulduk” ifadelerini kullandı.

Yapılan operasyonun ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Darp sonucu tanınmayacak hale gelen ünlü sunucunun ise tedavisi sürüyor.

Ukrayna Demiryolları’nda yaşanan bu skandalın ardından olayın yaşandığı vagonda görevli personelin işine son verildi.