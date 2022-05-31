Kapalıçarşı'dan Kadıköy'de kadar takip ettikleri otomobili kurşunladılar: 1 yaralı
İstanbul’da Kapalıçarşı’da otomobile binerek yola çıkan 4 kişi, bir grup tarafından takip edildiklerinden habersiz bir şekilde Kadıköy’e geldi. Kadıköy’de seyir halinde olan otomobile, saldırgan şahısların içerisinde olduğu otomobilden ateş açıldı. Kurşunlanan otomobilde bulunan bir kişi vurularak yaralandı.
Olay, E-5 Kadıköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü’nde Kapalıçarşı’dan yola çıkan 34 BTD 413 plakalı otomobile binen 4 kişi Kadıköy’e geldi. Bir grup tarafından, Kapalıçarşı’dan beri otomobille takip edildiği öğrenilen kişiler, Kadıköy’de seyir halindeyken kendilerini takip eden kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak saldırıya uğradı.
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