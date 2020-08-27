Karadeniz'de keşfedilen gazın yakma testi yapıldı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 15:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen, 320 milyar metreküp doğal gazın test amaçlı yakma görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Dönmez, mesajında, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar" dedi.



