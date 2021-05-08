Karaismailoğlu'na videolu “Marjinal gruplar” yanıtı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Marjinal gruplar” açıklamasına CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'den videolu yanıt geldi.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de yapmak istediği taş ocağına karşı direniş iki haftayı aşkın süredir sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Marjinal gruplar” açıklamasına CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, çektikleri video ile yanıt verdi.
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, kim olduklarına dair soruya "Daha önce çapulcuyduk, bir ara eşkıya olduk, bir ara şaki olduk, en sonunda da marjinal olmuşuz heralde Tayyip Erdoğan'ın ruh haline göre kendimize bir kimlik kazandırıyoruz. Ama çevre mücadelesi böyle bir şey, bir yerde çapulcu, bir yerde eşkıya, bir yerde marjinal... Ama hayatla mücadele devam ediyor" diye yanıt verdi.
Video Haberler
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü