Karaismailoğlu'na videolu “Marjinal gruplar” yanıtı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:43

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de yapmak istediği taş ocağına karşı direniş iki haftayı aşkın süredir sürüyor.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Marjinal gruplar” açıklamasına CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, çektikleri video ile yanıt verdi.





CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, kim olduklarına dair soruya "Daha önce çapulcuyduk, bir ara eşkıya olduk, bir ara şaki olduk, en sonunda da marjinal olmuşuz heralde Tayyip Erdoğan'ın ruh haline göre kendimize bir kimlik kazandırıyoruz. Ama çevre mücadelesi böyle bir şey, bir yerde çapulcu, bir yerde eşkıya, bir yerde marjinal... Ama hayatla mücadele devam ediyor" diye yanıt verdi.