Karamollaoğlu'ndan ortak Anayasa çalışması iddialarına yanıt
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile birlikte Anayasa çalışmaları yaptığı iddialarına, "Ne Anayasa'sı ya önce ‘Babayasa'yı bir bitirelim. Bizim hukuk sistemimiz darmadağın, zihniyetimiz düzgün değil. Her tarafımız dökülüyor ülke olarak. Sebep Anayasa değil, emin olun bu Anayasa'nın içinde ülkenin problemlerinin tamamına yakınını çözmek mümkün. İyi niyet, şeffaflık, dürüstlük varsa" yanıtını verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın HDP ile birlikte Anayasa çalışmaları yaptığı iddialarını 'dedikodu' diye nitelendirerek, "2 buçuk-3 sene önce seçimlere giderken Millet İttifakı'nın temelini oluşturan esas ilkeler gizli değil, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin haline getirildi ve deklare edildi. Millet İttifakı'nın hangi temellere oturtulduğunu anlatmak için, Anayasa yapmak için değil" dedi.
"BU KADAR SAÇMALIĞA KİM İTİBAR EDİYOR, ANLAMIYORUM"
Aralarında HDP'nin de bulunduğu 4 siyasi partinin, 2 buçuk sene önce bir araya gelip 'yeniden Anayasa nasıl yapılır diye' gizli gizli görüştükleri iddiasına Karamollaoğlu, "Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, ben bunu anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.
"NE ANAYASA'SI YA, ÖNCE BABAYASA'YI BİR BİTİRELİM"
Karamollaoğlu, iddialar için şu yorumu yaptı:
Ben bu tip açıklamaları hakikaten ülkeye zarar veren, dedikodulara sebep olan, milleti farklı mecralara sürüklemeye çalışan, özellikle de iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için hiçbir zaman üzerinde de durmuyorum. Ne Anayasa'sı ya önce Babayasa'yı bir bitirelim. Bizim hukuk sistemimiz darmadağın, zihniyetimiz düzgün değil. Her tarafımız dökülüyor ülke olarak. Sebep Anayasa değil, emin olun bu Anayasa'nın içinde ülkenin problemlerinin tamamına yakınını çözmek mümkün. İyi niyet, şeffaflık, dürüstlük varsa.”
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