Kardeşini öldüren ağabeye 24 yıl 6 ay hapis

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:56

Olay, 5 Kasım 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kayacan (37) ve ağabeyi Güven Kayacan (47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Güven Kayacan, yanında bulunan tabancasıyla kardeşi Gökhan’a ateş etti.

Ağır yaralanan Gökhan Kayacan hayatını kaybetti, Güven Kayacan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güven Kayacan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



