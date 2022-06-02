Kars'ta sağanak sonrası göçük: Anne ve 2 oğlu öldü

Abone Ol google-news

Kars’ta sağanak nedeniyle bir evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçüğün altında kalan anne ve iki oğlu öldü.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 09:09

Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında göçük meydana geldi.

Evdeki göçükten yaralı kurtulup dışarı çıkmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, durumu köylülere bildirip yardım istedi.


Kars göçük anne

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler