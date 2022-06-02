Kars'ta sağanak sonrası göçük: Anne ve 2 oğlu öldü
Kars’ta sağanak nedeniyle bir evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçüğün altında kalan anne ve iki oğlu öldü.
Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında göçük meydana geldi.
Evdeki göçükten yaralı kurtulup dışarı çıkmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, durumu köylülere bildirip yardım istedi.
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