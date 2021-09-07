Kaş'ta orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Kaş'a bağlı Sinelli Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına bölgenin kayalık olması nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapıldı. İhbar sonrası bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Helikopterlerin havadan, 3 arazöz ve bir su tankerinin de karadan müdahale ettiği yangın bir saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında ilk belirlemelere göre 500 metrekarelik bir alan zarar gördü.
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