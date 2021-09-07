Kaş'ta orman yangını

07 Eylül 2021 Salı, 15:15

Kaş'a bağlı Sinelli Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına bölgenin kayalık olması nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapıldı. İhbar sonrası bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Helikopterlerin havadan, 3 arazöz ve bir su tankerinin de karadan müdahale ettiği yangın bir saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 500 metrekarelik bir alan zarar gördü.