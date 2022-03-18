Kayıp Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Zeinal A.'nın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
Tunceli’de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Rusya doğumlu Zeinal A. dün Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.
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