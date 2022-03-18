Kayıp Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

18 Mart 2022 Cuma, 17:01

Tunceli’de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Rusya doğumlu Zeinal A. dün Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.