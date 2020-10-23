Kaymakamdan CNN Türk muhabirine şoke eden yanıt
Düşen eğitim uçağı hakkında kendisinden bilgi almak isteyen muhabirin adını karıştırmasıyla, muhabire konuşmayan Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, "İsmimi de yanlış söylediniz zaten" dedi...
İstanbul Büyükçekmece'de dün saat 11.00 sıralarında düşen eğitim uçağına ilişkin bilgiler sahadan gelmeye devam ediyor.
Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana gelen CNN Türk muhabiri, yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra Büyükçekmece Kaymakamı'nın da alanda bulunduğunu söyleyerek kaymakama mikrofon uzattı.
"BEN İSMAİL BEY DEĞİLİM, İSMİMİ DE YANLIŞ SÖYLEDİNİZ ZATEN"
Olay yerinin karışıklığı nedeniyle hızlıca bilgi aktarmaya çalışan muhabir, "Yanımızda Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Bey var, onunla konuşalım" diyerek, Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'e mikrofon uzattı.
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