Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu paylaştığı mesajda, "Milli Kurtuluş Savaşı sıradan bir savaş değildir. Egemen güçlere karşı yapılan bir savaştır. Yaşlısı, kadını, genci, erkeği, yani 7'den 70'e bir mücadeledir Milli Kurtuluş Savaşı. İşgale karşı yapılan bir savaştır. Sevri yırtıp atıp, bağımsız Türkiye'yi kurma savaşıdır Milli Kurtuluş Savaşı." ifadelerini kullandı.
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