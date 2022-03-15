Kerem Aktürkoğlu'nun performansı İspanyol basınında

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun iki golü ile 2-1 mağlup etti. Genç futbolcunun muhteşem performansı İspanyol basınında geniş yer bulurken Barcelona karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 10:13


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