Kiev’e saldırmaya hazırlanan Rus tankları imha edildi

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:16

Ukrayna’nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya, ülkedeki en önemli hedef olan başkent Kiev’e de saldırı için kent dışına yığınak yapmaya devam ediyor. Kiev’in kent dışında binlerce asker ve askeri araçlarla yığınaklar yapan Rus ordusu, halen sevkiyatlarına devam ederken, bugün düzenlenen sevkiyatlar ise Ukrayna askerlerinin şok baskınlarına hedef oldu.



