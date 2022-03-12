Kiev’e saldırmaya hazırlanan Rus tankları imha edildi
Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.
Ukrayna’nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya, ülkedeki en önemli hedef olan başkent Kiev’e de saldırı için kent dışına yığınak yapmaya devam ediyor. Kiev’in kent dışında binlerce asker ve askeri araçlarla yığınaklar yapan Rus ordusu, halen sevkiyatlarına devam ederken, bugün düzenlenen sevkiyatlar ise Ukrayna askerlerinin şok baskınlarına hedef oldu.
Video Haberler
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
- Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
- Bağcılar’da çatı katında yangın!
- Son dakika: THY 407 uçuşu iptal etti!
- Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
- Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
- Koca’dan '14 Mart' konuşmasında dikkat çeken açıklama
- Rus tankları imha edildi
- İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!
- 'Onların zamlarından kafamız durdu'
En Çok Okunan Haberler
- Akşener, Saray'a ilişkin planını paylaştı
- Bursa'da zincirleme kaza
- Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı
- Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
- Özer Hurmacı futbolu bıraktı
- Pink Floyd'dan 'Rusya' kararı
- Kılıçdaoğlu: 'Kesin Hesap Komisyonu kuracağız'
- ABD'li gezginin bisikleti Antalya'da çalındı
- İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı