"Kılıçdaroğlu aday olursa destekler misiniz?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt

15 Aralık 2020 Salı, 10:34

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bizim Tv'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.



Sevinç'in "Kılıçdaroğlu ben cumhurbaşkanı adayıyım derse destekler misiniz?" sorusuna İnce, "Aday olursa doğru bir iş yapmış olur. Çünkü önceki sistemde parlamenter sistemde bir siyasi parti iktidar olmak istediğinde hedefi ne oluyordu? Genel başkanının başbakan olması isteniyordu değil mi? Yani genel başkan diyordu ki 'ben başbakan olacağım ülkeyi yöneteceğim' öyle oy istiyordu. Peki bugünkü sistem ne ortada? Başbakanlık yok. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Siyasi partinin amacı iktidar olmaksa o siyasi partinin genel başkanının da cumhurbaşkanı olması lazım. Çünkü iktidar olmak cumhurbaşkanı olmaktan geçiyor bu sistemde. Bu sistemi beğenmek beğenmemek başka bir şey gerçeği görmek başka bir şey. Peki cumhurbaşkanı adayı olmuyorsa bir partinin genel başkanı o koltuğu hemen bırakmalıdır. Aday olması problem değil, aday olmaması problem. Anlatamadığım yer burası ben öteden beri hep aynı noktadayım. Konjonktürel siyasetten yana değilim. İlkesel siyasetten yanayım her zaman. Bir siyasi parti bu CHP ya da başka bir parti. Partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmalıdır bu sistem devam ettiği sürece. Olmuyorsa o koltuğu hemen bırakmalıdır" diye yanıt verdi.

İNCE DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

24 Haziran seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan İnce, Erdoğan'a rakip olacak adaya ilişkin "Seçimin ikinci tura kalması halinde, aday kim olursa olsun desteklerim. Partimin kanaati ne yönde olursa, ona uyarım. İkinci turda kim yarışırsa, desteklerim" ifadelerini kullanmıştı.