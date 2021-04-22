Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi

22 Nisan 2021 Perşembe, 09:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün TBMM’de partisinin grup toplantısındaki konuşmasına yanıt vererek, “Ölümlerden, cesetlerden, mezarlardan söz etti. Nedir Allah aşkına bunlar. Hepimiz faniyiz, bunu çok iyi biliyoruz. Ama gençlerin umuda ihtiyacı var. Gençlerin umudu bir bahar güneşi gibi taptaze olmalı” dedi.

Kılıçdaroğlu, gençlere ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarını kapatma çağrısı yaparak, “Benim görevim sizin umudunuzu büyütmektir. Sizin umudunuzu bahar güneşi gibi taptaze tutmaktır. Hiç endişe etmeyin, size bir sözüm daha var. Sizden çalınan ne varsa tamamını alıp, size iade edeceğim. Telefi edeceğim. Bu benim görevimdir” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan dün partisinin grup toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Adnan Menderes ile ilgili sözlerine yanıt olarak "Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız." ifadelerini kullanmıştı.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?





Altay, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

“Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?’ diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes’i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o.

Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, ‘sonu benzemesin’ Menderes'e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz…

Tabii, Menderes’in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye’ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete’, demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?”

ALTAY YARGIYA GİDECEĞİNİ DUYURDU

Dün yaptığı açıklamada, “Erdoğan'ın tehdit ve hakaretlerini aynen iade ediyorum” ifadelerini kullanan Altay, kendisine yapılan hakaretleri yargıya taşıyacağını bildirdi, “Biz milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz” diye ekledi.