Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "sana oy vermem ama kete yaparım" diyen Mahruze Teyzeyi ziyaret etti

31 Mart 2021 Çarşamba, 21:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane yerleşkesinde düzenlenen ‘Ahmet İsvan’ sergi açılışı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Mahruze Teyze'nin evine gitti.

34 YAŞINDAKİ OĞLUNA "GÜZEL BİR KIZ" İSTEDİ

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile sohbet eden Mahruze Teyze, 5’i kız 6 çocuğu olduğunu söyledi. Kızlarından torunları bulunduğunu ancak 34 yaşındaki oğlunun henüz bekar olduğunu söyleyen Mahruze Teyze, "Başkanım buna da güzel bir kız ayarlayın" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Teyze şimdi bize havale etti işi, belediye başkanının bir görevi de o genel başkanım. Ablamız ısrarlı. Buraya önceden özel kalemden arkadaşımız geldi, akşam buluştuk Kadriye Hanım’la günü konuşuyoruz dedi ki; efendim, teyzemiz kızımıza göz koydu haberiniz olsun" diye konuştu.

Ziyarette, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mahruze teyze arasında şu diyalog yaşandı:

Mahruze Teyze: Kız geldi ya ilgimi çekti. Dedim bekar mısın evli misin? 'Bekarım' dedi. Hemen 'Benim oğlum da bekar' dedim. Gülüştük. Güzel oldu.

Kılıçdaroğlu: Yani bu işin sonu nikaha kadar gider.

Mahruze Teyze: Hepimize hayırlısı. Hepimiz kardeşiz Allah ayırmasın. Birbirimizi sevmesek hep burada olmayız. Allah razı olsun.

İmamoğlu: Allah buluşturdu bizi.

Mahruze Teyze: Çıktınız geldiniz, hayal bile edemiyordum böyle geleceğinizi.

İmamoğlu: Genel Başkanımız sizi uzun zamandır görmek istiyordu.

Mahruze Teyze: Allah razı olsun. Herkese kapım açık. Hepimiz kardeşiz. 40 yabancı da gelse benim kapım açık.

İmamoğlu: Biz artık yabancı değil birinci sıra yakınımız yani ha bir de bizim sohbetimizde o kadar güzellik var ki oy da istemiyoruz sizden dua istiyoruz.

İMAMOĞLU: DUA İSTİYORUZ SİZDEN

Mahruze Teyze: He duamı istiyorsun.

İmamoğlu: Dua istiyoruz sizden.

Mahruze Teyze: Duamı alıyorsun daha ne?

Mahruze Teyze: Ee daha ne ediyorsun nasılsın iyisin?

Kılıçdaroğlu: Teyzeyi gideceğimiz yere götürelim. İstanbul’un güzelliklerini görsün.

Mahruze Teyze: Vallaha öyle tabii bir gezdirin tabii.

"GENEL BAŞKANIMIZ YOKSUL MAHALLELERİ GEZECEK"

İmamoğlu: Şimdi genel başkanımız bugün gerçekten çok yoksulluk çeken insanlar var. Onların olduğu mahalleye gidecek buradan. Onları dinleyecek ihtiyaçlarını dinleyecek. İnşallah biz de çözüm olabildiğimiz ölçüde olacağız. Çok yoksullarımız var.

Kılıçdaroğlu: Doğrudur.

Mahruze Teyze: Bak bak bir de şunu diyim kurban olayım. Yalan mı senin köyünde sen ne ettin (yaptın) geliştirdin mi?

Kılıçdaroğlu: Ben köyde doğdum ama bütün hayatım şehirde geçti.

Mahruze Teyze: Benim eniştem de sizin oralı senin köylü.

Kılıçdaroğlu: Köyde doğdum ama bütün hayatım şehirde geçti. Babam memurdu. İşte o nereye gidiyorsa biz de oraya gittik. 7 kardeşiz 2 kız 5 erkek. Dolayısıyla içlerinden üniversiteye giden sadece benim. Okuyamadılar. İmkan yoktu.

Mahruze Teyze: Doğru. O zaman yoktu ki. O zaman böyle okuyanların üstüne duran yoktu evvelden. Ben o kızlardan çok iyi okuyorlardı o zaman böyle üstüne duran yoktu ki. Şimdi herkes okuyun okuyun okuyun. O zaman biliyordu ki okusun okumasın.

Kılıçdaroğlu: Köyde çalışıyorlardı. Buğday ekiyorlardı darı ekiyorlardı. Arıcılık yapıyorlardı.

Mahruze Teyze: Beni anam okutmamış. Anam beni okutmamış. İşte davara gideceğim diye mala gideceğim diye. Bir giyim lastiğim vardı onu da ablam sakladı. Bir hafta okula gitmedim. Öğretmen de almadı. Lastik daha yoktu ki giyineyim de gideyim. O zaman köylerde öyleydi.

İmamoğlu: Bir de okusan düşünemiyorum seni.

"OKUSAM MESLEĞİNİ ALIRDIM ELİNİZDEN''

Mahruze Teyze: Okusam zaten mesleğinizi alırdım elinizden.

İmamoğlu: Benim anam da öyle diyor. Ben okusam diyor hepinizden başarılı olurdum diyor.

Mahruze Teyze: Valla anan sana bol bol dua etsin. Çünkü seni de neden seviyor; bir tane bir evin bir oğlusun bir. Benim de bir oğlum. Gözümün bebeği bir. Onun da her zaman aklı sende olur.

Kılıçdaroğlu: Yani kızları gözden çıkardın.

Mahruze Teyze: Yok kızları gözümden çıkarmadım. Onların sevgisi de ayrı. Şimdi oğlan neyse ben bilmiyorum yani bu hep yanımda ya bu gelmese uykum gelmiyor.

Kılıçdaroğlu: Neyse evlenince göreceksin. Yanında olmayacak.

"BİZİ ÇOK GÜZEL MİSAFİR EDİYOR AMA DOBRALIĞINDAN DA HİÇ ÖDÜN VERMİYOR"

İBB Ekrem İmamoğlu ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze'yi ziyaret ettik. Sultanbeyli'de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor” dedi.