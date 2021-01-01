Kılıçdaroğlu ve Akşener sokak müzisyenleri ile birlikte şarkı söyledi

01 Ocak 2021 Cuma, 19:48

Eyüpsultan Feshane’de gerçekleştirilen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın açılış töreninin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet tramvaya binerek ilk sürüşü gerçekleştirdi. Alibeyköy’e kadar tramvay ile giden heyet, buradan kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu’na aktarma yaptılar. Mecidiyeköy’e kadar metro ile giden heyet, durakta sokak müzisyenleri ile karşılaştılar. Müzisyenlerin “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek” şarkısına Kılıçdaroğlu, Akşener ve beraberlerindeki heyet de eşlik etti.