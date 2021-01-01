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Kılıçdaroğlu ve Akşener sokak müzisyenleri ile birlikte şarkı söyledi

Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı Açılış Töreni'nin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililerle birlikte bindikleri tramvaydan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu’na aktarma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda karşılaştıkları sokak müzisyenlerinin söylediği “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek” şarkısına eşlik ettiler.

ANKA
01 Ocak 2021 Cuma, 19:48

Eyüpsultan Feshane’de gerçekleştirilen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın açılış töreninin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet tramvaya binerek ilk sürüşü gerçekleştirdi. Alibeyköy’e kadar tramvay ile giden heyet, buradan kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu’na aktarma yaptılar. Mecidiyeköy’e kadar metro ile giden heyet, durakta sokak müzisyenleri ile karşılaştılar. Müzisyenlerin “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek” şarkısına Kılıçdaroğlu, Akşener ve beraberlerindeki heyet de eşlik etti.

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