Kılıçdaroğlu'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili anket açıklaması!

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:31

CHP Ekonomi Masası’nın değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminin endişe içinde olduğunu ve çıkış aradığını söyledi.

Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİYİZ

– Kaç anket bizim oyumuzun düştüğünü gösteriyor? Bir anket çıktı. Onun dışında hiçbir anket bizim oyumuzun düştüğünü göstermedi. “Oyunuz beklediğiniz ölçüde artıyor mu?” Hayır. Artmalı mı, artmalı. Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim, sorumlusu biziz. Vatandaş değil.

– Biz 81 ile esnafla görüşmek için milletvekili gönderdik mi, gönderdik. Sorunları bizzat ayaklarına giderek saptadık mı, saptadık. Başka yapan parti var mı, yok. Vatandaşa güven vermek lazım, vatandaşa güveni çalışarak vereceğiz. CHP’yle ilgili şöyle bir algı daha vardı: CHP hep eleştirir, öneri yoktur. Bunu defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylerdi “Siz hep eleştirirsiniz” diye. Ama şunu ifade edeyim ki son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir.