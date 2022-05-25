Kılıçdaroğlu'nun videosu yurttaşın da gündeminde: 'Ay sonuna kadar 85 liram kaldı'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaçış planının anatomisini" ifşa edeceğini duyurmuştu.

24 Mayıs'ta saatler 22.00'yi gösterdiğinde, Twitter hesabından bir video yayımlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'den ABD'deki paravan vakıflara, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından aktarılan milyonlarca doların olduğunu söyledi.

CHP lideri yayınladığı videoya, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notunu düştü.

Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan yurttaşlar, yasal olmayan yollardan yurt dışına para aktarılma iddiasıyla ilgili ne düşündüklerini anlattılar.

"ACINACAK DURUMDAYIZ"

Emekli olduğunu ve borçlarından dolayı her gün evinin ekonomisini düşündüğünü söyleyen yurttaş "Her şey ortada. Sıkıntılıyız. Bankadan çektim maaşı, borçları ödedim. 85 liram kaldı, kalan 5 gün için. Yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Borçluyuz borçlu. 100 sene ceza yiyeceğimi bilsem konuşurum. Bize kimse yardım etmiyor ki. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz. Simit alamıyoruz. Evde mısır ekmek yapıyoruz. Baş edemiyoruz. Anlatmakla bitmez, biz emekliye bir şey yapsınlar. Acınacak durumdayız. Sabah kalkıyoruz 'acaba peynir alabilecek miyiz?' diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan yanlışların halkın cebine yansıdığını söyleyen yurttaşlar, sözlerine şu şekilde devam etti: