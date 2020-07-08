Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı paylaştı! A Haber fena yakalandı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:58

Şile'deki su kesintisinin ardından AKP'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef almıştı.

İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İBB ise konuya ilişkin açıklama yaparak Şile İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasite ile inşa edildiği ve tesisin yıllardır bu kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

Şilenin nüfusunun sadece son 13 yılda yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıktığı belirtilen açıklamada, ”Bir turizm bölgesi olan ilçede hafta sonu günübirlik nüfus 1 milyona ulaşıyor. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri Şile ilçesinin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanıyor” denildi.

İBB, bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bu soruna acil bir çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ”Su basıncı sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. İSKİ ayrıca, kalıcı çözüm için 2018 yılında ihalesi yapılan ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatını hızlandırdı. Yatırım bu yıl sonunda tamamlanarak devreye alınacak” denildi.

A HABER FENA YAKALANDI

A haber ise İBB'yi hedef alan skandal bir habere imza attı. Su kesintisi yaşandığı iddia edilen bir eve giren A haber muhabiri, görüntüye yansıyan çamaşır makinesini unuttu. Evdeki yurttaşla röportaj yapmaya hazırlanan A haber muhabiri anons yaptığı sırada çamaşır makinesinin çalışması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI PAYLAŞTI

A haberin skandal haberini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "İstanbul’da su kesinti var diyorlar ama arkada çamaşır makinesi çalışıyor :)" ifadelerini kullandı.