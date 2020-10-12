Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt sosyal medyanın gündemine oturdu

12 Ekim 2020 Pazartesi, 09:46

Karakurt, eğer önümüzdeki hafta 2 soru daha bilirse 1 milyonluk ödülün sahibi olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın dün yayınlanan bölümündeki yarışmacılardan biri Hikmet Karakurt oldu. 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medya gündeminde yer aldı.

8 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki soruya doğru yanıt verdi.

250 bin liralık soruya geçen Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.

KARDEŞLERİNİN EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Annesi Halime Karakurt ile programa katılan üniversite öğrencisi Hikmet Karakurt kazanacağı ödül ile kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.