Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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F.G. (23) idaresindeki otomobil ile H.D.'nin kullandığı otomobil, Yenimahalle Mahallesi Sakarya Caddesi'nde seyir halindeyken çarpıştı. Sürücülerle birlikte otomobillerdeki Y.D. ve T.D. yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:10

Kırıkkale'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kırıkkale otomobil kaza Kamera trafik kazası

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