Kıyıda mahsur kalan köpeği kurtarabilmek için insan zinciri oluşturdular
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Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı taştı; araçlar sel suları ile sürüklendi. Yurttaşlar mahsur kaldı. Kastamonu'da da durum aynı. Kente bağlı 8 ilçede sel meydana geldi. Öte yandan Sinop'ta sahil kıyısında mahsur kalan köpeği, yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Köpeği kurtaran yurttaşların sevinci duygusal anlar yaşattı.
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:48