Kocaeli'de öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma

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Kocaeli'de derste öğrencisini darbettiği gerekçesiyle öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 11:30

İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüntüleri üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

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