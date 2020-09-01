Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da bir müşteri berber koltuğunda otururken kafasından vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kolombiya’nın Medellin şehrinde 29 Ağustos’ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.
Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona’nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor. O sırada Carmona’ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor. Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.
Video Haberler
- Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz
- 10 lira için binlerce lira istedi
- Berber koltuğundaki müşteriye infaz!
- Sinan Oğan ile AKP’li Hacısalihoğlu arasında gerginlik
- Pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı