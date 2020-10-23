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Köpeğiyle dolaşan adama saldıran kedinin görüntüleri izlenme rekoru kırdı

Köpeğini dolaştıran adama kedi saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 10:00

Sosyal medyaya düşen güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

Köpeğini dolaştıran bir adama kedi saldırdı.  Saldırıdan dolayı adamın üstü başı açıldı.  O anlar sosyal medyada en çok izlenen videolardan biri oldu.

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