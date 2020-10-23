Köpeğiyle dolaşan adama saldıran kedinin görüntüleri izlenme rekoru kırdı

23 Ekim 2020 Cuma, 10:00

Sosyal medyaya düşen güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

Köpeğini dolaştıran bir adama kedi saldırdı. Saldırıdan dolayı adamın üstü başı açıldı. O anlar sosyal medyada en çok izlenen videolardan biri oldu.