Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı

14 Ekim 2020 Çarşamba, 15:13

ABD’nin Utah eyaletinin Provo kentindeki Slate Kanyonu’nda yürüyüşe çıkan Kylie Burgess’in peşine puma takıldı. Burgess vahşi hayvanın kendisini kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Puma’dan oldukça korkan Burgess, o anları kaydetmekten vazgeçmedi. Burgess, kaydettiği 6 dakikalık video ile korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.