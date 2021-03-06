Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar

06 Mart 2021 Cumartesi, 17:40

ABD'nin Florida eyaletindeki Singer Island sahiline yakın bir bölgede toplanan onlarca siyah uçlu resif köpek balığı paniğe neden oldu. Balık sürüsünün sahile yaklaştığı anlar havadan drone ile görüntülendi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndaki araştırma görevlileri balık sürüsünün bir anda toplanmasının nedeninin araşırıldığını ifade etti.