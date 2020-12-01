Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
Çin’de koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye giden kişi, test sırasında boğazında meydana gelen ağrı nedeniyle hemşireye vurdu.O anlar kameraya yansıdı.
Çin’in Jilin bölgesinde Y. Li adlı kişi koronavirüs şüphesiyle Covid-19 testi yaptırmak için Jilin Merkez Hastanesi'ne gitti. Covid-19 testi sırasında boğazında meydana gelen ağrıdan şikayetçi olan Li, tekerlekli sandalyeden kalkarak testi yapan hemşireye vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hemşireye saldıran Li, yaptıklarından ‘pişmanlık’ duyduğunu ifade etti. Li’nin, 7 gün gözaltında tutulduğu ve 300 yuan para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
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