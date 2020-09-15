Kozan'da orman yangını
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Elmalı Yaylasında bugün saat 13.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 2 helikopter ile çok sayıda işçi yangına müdahale ediyor.
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