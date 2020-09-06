KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başlarken, Kağıthane’de sınava geç kalan bir vatandaş içeri alınmayınca kapıyı yumrukladı.
ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye girecek olan vatandaşlar, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini taktı, sınav yerlerine geldi. Bu kapsamda sınava Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde girecek vatandaşlar da sınıflarda yerini aldı. Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu öncesi saatlerin 10.00'u göstermesiyle okulların kapıları da kapandı. Sınava geç kalan bir vatandaş ise dakikalarca kapıya vurdu. Görevlilerin sınava alamayacağını söylemesi üzerine kapıyı yumruklayan vatandaş içeri alınmadı.
“ONU ÇEKREK GEÇE SINAV BAŞLIYOR, KAPIYI KAPATTILAR"
Kapıların kapanmasının ardından okulun girişine gelen ve içeri alınmayan vatandaş, “Geç de kalmadım aslında, saat onu iki geçiyor ama almadılar. Onu çeyrek geçe sınav başlıyor, kapıyı kapattılar “dedi.
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