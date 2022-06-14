Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı

14 Haziran 2022 Salı, 17:20

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın da zemin katı suyla doldu. Binaya giriş-çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.