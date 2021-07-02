Kumburgaz'da beş katlı binanın çatısında yangın

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Büyükçekmece Kumburgaz'da beş katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 16:52

Büyükçekmece Kumburgaz’da 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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