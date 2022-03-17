Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü çıktı
Bursa'da, Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Ekrem K., trafik uygulamasında durdurulunca, 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bursa'da uygulama yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir midibüs sürücüsünün, seyir halindeyken ani manevralar yaptığını fark etti. Ekipler, anonsla midibüs sürücüsünü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat bilgilerini kontrol eden polis ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan Ekrem K.'ye alkol testi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Ekrem K.'nin 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay el koyulan Ekrem K.'ye, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan 1823 lira ceza uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçtaki 18 öğrenci ise başka servisle evlerine gönderildi.
Video Haberler
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi
- Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkoll
- Antalya'da feci kaza
- İncirlik'teki nükleer tehdit Meclis'e taşındı
- Mona Lisa'ya Erzurum burması taktılar
- Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yara
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama