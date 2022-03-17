Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü çıktı

17 Mart 2022 Perşembe, 11:41

Bursa'da uygulama yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir midibüs sürücüsünün, seyir halindeyken ani manevralar yaptığını fark etti. Ekipler, anonsla midibüs sürücüsünü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat bilgilerini kontrol eden polis ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan Ekrem K.'ye alkol testi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Ekrem K.'nin 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay el koyulan Ekrem K.'ye, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan 1823 lira ceza uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçtaki 18 öğrenci ise başka servisle evlerine gönderildi.

