Kuzular anneleriyle buluştu

17 Nisan 2022 Pazar, 13:11

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Tesisi'ndeki 'Anadolu Merinosu' ve 'Polatlı' ırkı koyunlar şubat-mart aylarında doğum yaptı. 13 bin baş kuzunun doğumunun yaşandığı tesiste, 4 farklı ağıldaki kuzular ile koyunlar bir süre ayrı tutuluyor. Kuzular, günde iki kez anneleri ile bir araya getirilip, süt emmeleri sağlanıyor. Konuldukları ağılların kapısının açılmasıyla koşarak sürünün arasına karışan binlerce kuzu, annelerini koku ve seslerinden seçiyor. Her kuzu takip ettiği koku ve sesinden annesine ulaşarak süt emip karınlarını doyuruyor. Kuzuların, binlerce koyun arasından annelerini bulma anları renkli görüntüler oluşturuyor.

