Londra'da bir ilk

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İngiltere'de, Londra'nın merkezi iş bölgelerinden Canary Wharf'ta ezan okundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2020 Pazar, 17:40

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Tower Hamlets bölgesinde bulunan, ülkenin iki büyük finans merkezinden biri olan Canary Wharf'ta ilk kez ezan okundu.

Video Haberler