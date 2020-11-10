Lütfi Elvan yemini yanlış okudu!
Berat Albayrak’ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de "and içerim" yerine "söz veririm" deyince ikinci kez yemin konuşması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Elvan, TBMM'de "and içerim" yerine "söz veririm" deyince ikinci kez yemin konuşması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız" dedi.
Bakan Elvan, şunları söyledi:
"Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."
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