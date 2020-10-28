'Maden ocağı' direnişi ikinci gününde! Çok sayıda gözaltı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 15:29

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilken, Üçpınar ve Çiğdem köylerinde maden arama sondajı çalışmalarının ikinci gününde de jandarmanın müdahalesi sonucu doğalarını savunan en az 25 köylü gözaltına alındı.

Ünye'de dün Yeşilkent'te yapılan maden arama sondajı çalışmalar bugün de Üçpınar köyünde uygulanmak istendi. Sabah saatlerinde dün olduğu gibi jandarma eşliğinde bölgeye gelen maden arama şirketi görevlilerine tepki gösteren köylüler gözaltına alındı.

Jandarma, köyün giriş ve çıkışlarını kapatınca köylüler fındık bahçelerinden geçerek sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Burada ikinci bir jandarma barikatı ile karşılaşan köylüler, oturma eylemine başladılar. Jandarma ekipleri, köylülere bölgeden ayrılmaları konusunda uyarınca tartışma yaşandı.

Köylerindeki yolların maden şirketi lehine kapatılmasına tepki gösteren köylülere jandarma müdahale etti. ANKA'ya konuşan bir köylü, müdahale sonucu en az 25 kişinin gözaltına alındığını, aralarında ise bazılarının hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Köylüler, daha önce iki kez köylerindeki maden arama sondaj çalışmalarını engellediler ve bölgeden çıkardılar. Dün sabah saatlerinde jandarma eşliğinde bir kez daha köylere gelen şirket görevlilere köylüler direnince jandarma biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonucu ise 2'si kadın 10 köylü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan köylüler bir süre sonra serbest bırakılırken, doğalarını savunmaya devam edeceklerini vurguladılar.